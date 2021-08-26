"Атон" позитивно оценивает финрезультаты банка "Санкт-Петербург" за 2К21

"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" за 2К21, говорится в комментарии инвесткомпании.

По мнению экспертов, банк представил великолепные результаты за 2К21: чистая прибыль банка за 2К21 подскочила на 141,7% г/г и достигла 4,9 млрд руб., что значительно выше консенсус-прогноза Интерфакса (3,6 млрд руб.), а рентабельность собственного капитала (ROE) составила 21,1% (против 9,8% в 2К20 и 10,8% в 1К21). Чистый процентный доход (ЧПД) за 2К21 увеличился на 9,4%, до 6,6 млрд руб., в результате снижения ЧПМ до 3,8% против 4,0% годом ранее и 3,9% в 1К21, а также роста кредитного портфеля на 10,5% г/г.

"Банк представил превосходные результаты за квартал и полугодие, способствующие положительной динамике цены акций. В настоящее время банк торгуется с мультипликаторами P/BV 2021П 0,3x и P/E 2021П ниже 3,0x, при том, что потенциальная дивидендная доходность превышает 10% (при коэффициенте выплат 25%) - это определенно низкая цена; по сути, единственным недостатком бумаги остается низкая ликвидность - среднедневной объем торгов менее $1 млн", - указывают аналитики "Атона".

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