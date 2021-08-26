ПСБ повысил целевую цену акций ТМК до 120 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценили финансовые результаты ПАО "ТМК" за 1П21г и повысили целевую цену акций компании до 120 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"ТМК представила интригующие финансовые результаты за I полугодие 2021г. Внимание инвесторов было приковано к тому, как изменится вектор развития компании после мартовского приобретения 86,54% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Интерес к компании также был обусловлен решением ГД по выплатам дивидендов. Инициатива была выдвинута 30 июля 2021г с предложением выплаты рекордных для компании дивидендов по результатам шести месяцев 2021г в размере 17,71 руб. на акцию. Мы положительно оцениваем результаты компании за 1П21г", - отмечает аналитик ПСБ Егор Жильников.

Эксперт указывает, что акции компании после объявления дивидендов 30 июля резко преодолели фундаментальную оценку ПСБ (95 рублей за акцию). "Мы ставим новый целевой уровень - 120 рублей за акцию. Мы позитивно смотрим на перспективы "ТМК". Компания во 2П21 продолжит удовлетворять отложенный спрос на рынке, нивелируя риски со стороны Китая, который замедляет объемы потребления недвижимости, тем самым замедляя спрос на трубопрокат", - пишет Жильников.

Компания ожидает, что спрос на трубы со стороны российских компаний топливно-энергетического комплекса сохранится на стабильном уровне на фоне продолжения развития новых месторождений полезных ископаемых. Ожидается, что восстановление спроса в машиностроительной отрасли, включая энергетическое машиностроение, будет способствовать росту реализации в сегменте труб промышленного назначения, говорится в комментарии стратега банка.

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