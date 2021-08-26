Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 73,8-74,7 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,8-74,7 руб./$1 и на уровне 86,6-87,5 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

Эксперт отмечает, что на открытии валютных торгов четверга, 26 августа, российский рубль слабо меняется к уровню закрытия среды. Курс доллара составил 73,93 руб. (+0,5 коп.), курс евро - 86,98 руб. (-7,75 коп.). Накануне вечером российская валюта ослабла к доллару и евро на фоне завершения основных выплат налогов и акцизов в бюджет. К закрытию среды курс доллара составил 74,04 руб. (+30,5 коп.), курс евро - 87,02 руб. (+31,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 31,06 коп. и составила 79,88 руб.

"Между тем, нефтяные цены перешли к коррекции после роста почти на 7% в течение двух сессий подряд, - констатирует Бадьянов. - Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на открытии торгов 26 августа составила $71,9 за баррель (-0,48%), цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI $67,88 за баррель (-0,7%). В течение дня курс доллара может составить 73,8-74,7 руб., курс евро - 86,6-87,5 руб.".

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