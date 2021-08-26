Доходности ОФЗ могут вырасти в четверг - Sber CIB

Доходности рублёвого госдолга могут вырасти в четверг на фоне ускорения недельной инфляции в России до 0,1% при более типичной для августа сезонной дефляции, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Курс рубля, вероятно, удержится в четверг около отметки 74 руб./$1, полагают эксперты инвестбанка.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $72 за баррель из-за опасений насчёт коронавируса и в течение торговой сессии в четверг вряд ли поднимется выше этой отметки, считают в Sber CIB. Инвесторы, вероятно, будут осторожны в отношении рискованных активов до симпозиума ФРС США, отмечают аналитики.

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