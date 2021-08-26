Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется в четверг с умеренным понижением

Аналитики прогнозируют в четверг умеренно-негативное начало торгов на российском рынке акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ситуация на мировых рынках утром в четверг начала ухудшаться. Около 0,15% теряют американские фьючерсы, в минусе находятся все промышленные и драгоценные металлы, теряет в цене нефть. На таком фоне нас ждет открытие снижением, после чего осторожные продажи могут усилиться. Пока ничего страшного не происходит, рынки ждут выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу и многие просто сокращают спекулятивные "лонги". Но вряд ли Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании. О готовности российских инвесторов к покупкам говорит тот факт, что в среду спрос перекинулся во "второй эшелон". Эта тенденция будет наблюдаться и в четверг".

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется: ориентиром наверху выступает круглая отметка 4000 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет говорить при спуске под нижнюю границу восходящего тренда, расположенную в текущий момент на 3780-3800 пунктах. Пока цена нефти марки Brent находится выше $70 за баррель, поводов для распродаж в акциях российских нефтяников не наблюдается. Наоборот, текущая конъюнктура располагает к устойчивости котировок акций "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти". После некоторой просадки вновь может появиться спрос в бумагах крупнейших банков".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3870-3880 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3890, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая слабо негативный настрой на глобальных рынках, российские акции в четверг вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к движению индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов".