Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, симпозиум ФРС США и макростатистика:

- TCS Group, "Совкомфлот", "РусГидро" и Polymetal представят финансовую отчётность;

- Советы директоров "Татнефти" и "АЛРОСА" дадут рекомендации по дивидендам;

- В США ожидаются данные по ВВП за 2К21 и отчёт по заявкам на пособие по безработице;

- В России выйдет еженедельная сводка по золотовалютным резервам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.