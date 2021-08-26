Возможна умеренная фиксация прибыли на рынке акций РФ в четверг утром - "Алор Брокер"

Возможна умеренная фиксация прибыли на российском рынке акций в четверг утром, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ситуация на мировых рынках утром в четверг начала ухудшаться. Около 0,15% теряют американские фьючерсы, в минусе находятся все промышленные и драгоценные металлы, теряет в цене нефть. На таком фоне нас ждет открытие снижением, после чего осторожные продажи могут усилиться, - отмечает Антонов. - Пока ничего страшного не происходит, рынки ждут выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу и многие просто сокращают спекулятивные "лонги". Но вряд ли Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании".

Также эксперт обращает внимание, что о готовности российских инвесторов к покупкам, говорит тот факт, что в среду спрос перекинулся во "второй эшелон". Эта тенденция, по мнению Антонова, будет наблюдаться и в четверг.

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