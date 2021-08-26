Котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением в четверг - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций могут оказаться под умеренным давлением на торгах в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в среду продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях - 6,85% годовых по 5-летним бумагам и 7,0% годовых - по 10-летним (+1 б.п.). При этом основная активность инвесторов сместилась на первичный рынок, - отмечает аналитик банка. - В четверг котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением на данных об ускорении инфляции (вышли данные по недельной инфляции на 23 августа - рост цен неожиданно ускорился до 6,67% г/г с 6,52% неделей ранее). Усиление инфляционного давления фактически подтверждает наши ожидания повышения ключевой ставки до 7% в сентябре"

Грицкевич также отмечает, что на аукционах Минфина в среду основной спрос инвесторов ожидаемо наблюдался в более коротком 8-летнем выпуске (128 млрд руб.) - фактически это наиболее короткий выпуск, предлагаемый на аукционах последнее время. При этом министерство удовлетворило заявок только на 58 млрд руб. с доходностью 7,11% годовых (премия около 3 б.п. к вторичному рынку). По 15-летнему выпуску спрос оказался более чем вдвое ниже на фоне длинной дюрации бумаг - 58 млрд руб., из которых было удовлетворено заявок на 49 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 7,4% годовых (премия ко "вторичке" также составила 3 б.п.). При этом новые выпуски продолжают торговаться с премией порядка 15 б.п. к "досанкционной" кривой, указывает эксперт ПСБ.

"Суммарный спрос составил 186 млрд. руб. - максимальный результат с начала июня (не считая 231 млрд руб. неделей ранее, когда погашался выпуск ОФЗ на 290 млрд руб. и частично средства от погашения были реинвестированы на аукционах). Отметим, что высокий спрос на 8-летние ОФЗ был также поддержан участием нерезидентов", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.