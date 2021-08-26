Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 26 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков. Трейдеры сфокусировались на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором примет участие, в том числе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для американского рынка акций также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, несмотря на рост американского рынка до рекорда днем ранее. Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился по сравнению со средой. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК потерял 0,6% (индикатор снижается впервые за четыре дня).

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики. На этом фоне южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК снизился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг утром после повышения по итогам трех дней подряд. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 0,3% - до $72,03 за баррель. В среду их цена выросла на 1,7% - до $72,25 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опустились на 0,53% - до $68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 1,2%, завершив день на отметке $68,36 за баррель - максимуме с 13 августа.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Резервы бензина снизились на 2,24 млн баррелей и составили 225,924 млн баррелей, между тем запасы дистиллятов повысились на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,364 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 августа снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 725,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-19" (+0,38%), "Совкомбанк БО-П01" (+0,12%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,27%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,25%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-22 на 15 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 августа. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта примерно через 5 лет.

ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купонного периода - 17,5% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

АО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-07 объемом 6 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года на уровне 9,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,17% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

Металлинвестбанк установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 6,5% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 5,75% годовых. По выпуску 8 сентября предстоит исполнение оферты.

ООО "Элит строй" (г. Тюмень) 31 августа начнет размещение выпуска облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года и офертой через 1,5 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 12,68% годовых. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Ситиматик-Югра" (бывшее ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 9 сентября проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии. Лица, имеющие право участвовать в собрании, должны быть определены до 30 августа. На повестку дня будут вынесены вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций серии 01, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, и вопрос об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года по открытой подписке на срок 12,5 лет. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) 17 сентября планирует провести собрание владельцев облигаций 4-й серии. 7 сентября должен быть определен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента. На повестку дня будет вынесен вопрос об осуществлении права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе, с требованием о признании эмитента облигаций банкротом. В августе "Концессиям теплоснабжения" и "Концессиям водоснабжения" (обе компании - Волгоград) были предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей. "Концессиям водоснабжения" предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей, "Концессиям теплоснабжения" предъявлено два иска на суммы 2,22 млрд рублей и 2,238 млрд рублей. Истцом выступило ООО "Алор+". В марте владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения". В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В декабре 2020 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила все выпуски облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.