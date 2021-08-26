.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Банки по рисунку вен ладони будут "узнавать" клиентов
Банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией планируется дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет "Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Банка России. В ЦБ отметили, что регулятор рассматривает...
 
Внутренний туризм уронил спрос россиян на доллары
Спрос населения на доллары упал в шесть раз. Виной тому неопределенности с поездками за рубеж, пишут "Ведомости". Банк России зафиксировал нехарактерное для июня снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту: по сравнению с...
 
Финрынок против расширения внесудебной практики банкротства граждан
Участники финансового рынка раскритиковали законопроект Минэкономики по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, пишет "Коммерсантъ". По их мнению, увеличение суммы обязательств, допускающих использование схемы, до 1 млн рублей поместит...
 
26 августа 2021 года 09:24

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 26 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков. Трейдеры сфокусировались на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором примет участие, в том числе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для американского рынка акций также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, несмотря на рост американского рынка до рекорда днем ранее. Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился по сравнению со средой. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК потерял 0,6% (индикатор снижается впервые за четыре дня).

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики. На этом фоне южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК снизился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг утром после повышения по итогам трех дней подряд. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 0,3% - до $72,03 за баррель. В среду их цена выросла на 1,7% - до $72,25 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опустились на 0,53% - до $68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 1,2%, завершив день на отметке $68,36 за баррель - максимуме с 13 августа.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Резервы бензина снизились на 2,24 млн баррелей и составили 225,924 млн баррелей, между тем запасы дистиллятов повысились на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,364 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 августа снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 725,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-19" (+0,38%), "Совкомбанк БО-П01" (+0,12%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,27%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,25%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-22 на 15 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 августа. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта примерно через 5 лет.

ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купонного периода - 17,5% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

АО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-07 объемом 6 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года на уровне 9,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,17% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

Металлинвестбанк установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 6,5% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 5,75% годовых. По выпуску 8 сентября предстоит исполнение оферты.

ООО "Элит строй" (г. Тюмень) 31 августа начнет размещение выпуска облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года и офертой через 1,5 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 12,68% годовых. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Ситиматик-Югра" (бывшее ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 9 сентября проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии. Лица, имеющие право участвовать в собрании, должны быть определены до 30 августа. На повестку дня будут вынесены вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций серии 01, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, и вопрос об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года по открытой подписке на срок 12,5 лет. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) 17 сентября планирует провести собрание владельцев облигаций 4-й серии. 7 сентября должен быть определен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента. На повестку дня будет вынесен вопрос об осуществлении права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе, с требованием о признании эмитента облигаций банкротом. В августе "Концессиям теплоснабжения" и "Концессиям водоснабжения" (обе компании - Волгоград) были предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей. "Концессиям водоснабжения" предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей, "Концессиям теплоснабжения" предъявлено два иска на суммы 2,22 млрд рублей и 2,238 млрд рублей. Истцом выступило ООО "Алор+". В марте владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения". В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В декабре 2020 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила все выпуски облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 августа 2021 года 16:32
Вероятность подъема ставки ЦБ РФ в сентябре выросла - BCS Express
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 10 сентября текущего года выросла, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "После резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в конце июля текущего года и сезонного замедления инфляции цикл повышения ставок,...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NetApp с целью $94
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetApp Inc. с целью $94 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $84, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль NetApp по GAAP за I квартал 2022...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:45
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Сегежа групп" и убрав бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии. "Отдаём предпочтение акциям "Сегежа" в преддверии публикации сильной...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:33
Рубль днем лишь слегка меняется к доллару и евро в ожидании пятничного выступления Пауэлла
Москва. 26 августа. Доллар незначительно повышается, евро столь же слабо снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль мало меняется к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, 27 августа.    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:22
Акции SentinelOne - ставка на долгосрочные инвестиции в сектор кибербезопасности - BCS Express
ставка на долгосрочные инвестиции в бумаги компаний сектора кибербезопасности, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Вопрос кибербезопасности является одним из ключевых в мире на данный момент. Количество новостей о совершении киберпреступлений, которые...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:58
"Уралсиб" рекомендует покупать акции банка "Санкт Петербург"
Аналитики "Уралсиба" позитивно оценивают финансовые результаты банка "Санкт Петербург" за 2К21г и рекомендуют покупать его акции, говорится в обзоре корпорации. Банк "Санкт-Петербург" 25 августа отчитался за 2К21г по МСФО. "Прибыль оказалась на 25% выше нашего прогноза и на 35% выше консенсуса,...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:30
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится - BCS Express
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится, говорится в комментарии BCS Express. Акции Qiwi в среду обвалились на 5,4%, в моменте падение превышало 8%, а в четверг бумаги теряют еще около 1%. Падение котировок стало результатом утверждения НКО "Мобильная карта" в качестве...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:04
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"
декс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 13:42
"Атон" подтверждает рейтинг акций ТМК на уровне "выше рынка"
"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты ПАО "ТМК" за 2К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "ТМК" представила хорошие финансовые результаты, обусловленные в основном консолидацией ЧТПЗ. Отношение величины чистого долга к...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 13:18
Adobe привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - BCS Express
Adobe Inc. привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - компания неторопливо, но уверенно трансформируется из разработчика текстовых ридеров и ПО для графики в облачного провайдера B2B-услуг, связанных с хранением, обработкой и продвижением всех видов графического контента, говорится в...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:53
"Финам" рекомендует держать акции Abbott с целью $136,23
"Финам" рекомендуют держать акции Abbott с целью $136,23 за штуку и потенциалом роста 8,55% в перспективе 12 месяцев без учета дивидендов, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Лидер мирового рынка медицинских устройств, комплектующих и оборудования Abbott показал уверенный рост на...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:30
Возможно повышение ставки ЦБ РФ на заседании в сентябре 2021г - Уралсиб
Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в сентябре 2021 года, полагает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева. "Рост цен за прошлую неделю вывел в плюс цены с начала месяца, сейчас их рост оценивается в 0,07%. С учетом того, что в прошлом году в августе была...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:08
"Уралсиб" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа
Аналитики "Уралсиба" рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью $49 за штуку, говорится в обзоре корпорации. "ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать отчетность за 2К21г по МСФО в пятницу, 27 августа. По оценке аналитиков "Уралсиба", выручка компании за этот период возросла на 108% год к году и на 9,2%...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 11:48
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $265
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Salesforce по цене $237,6 с целью $265 за штуку на срок 6 месяцев", открытую 29 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Доходность идеи составила +11,5% за 18 недель. В преддверии отчета...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 11:38
Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром, лидирует в откате Татнефть на новостях о дивидендах
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Азии и Европы, а также на фоне проседающей нефти (Brent откатилась к $71,3 за баррель), индекс Мосбиржи опустился ниже 3870 пунктов во главе с бумагами "Татнефти", разочаровавшей размером дивидендов.    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.