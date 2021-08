Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы.

Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков.

Трейдеры сфокусировались на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором примет участие, в том числе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

По мнению эксперта Fundstrat Тома Ли, худшее может быть позади, при этом он ссылается на снижение числа заражений во Флориде и Техасе, пишет CNBC.

"Мы осознаем, что фондовые рынки демонстрируют волатильность, и большое количество возможных вариантов развития событий означает, что инвесторам не так-то просто прийти к консенсусу. Между тем наш основной сценарий предполагает дальнейшее движение в сторону риска, при этом повсеместное ралли ожидается в конце года", - пишет эксперт.

Бумаги американских банков выросли на фоне подъема доходности 10-летних US Treasuries. Цена акций JPMorgan Chase & Co увеличилась на 2,1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,6%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 1,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,6%.

Тем временем бумаги крупных компаний технологического сектора не продемонстрировали единой динамики в среду. Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, снижаются на 0,3%. В то же время бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли на 0,6%.

Цена акций Boeing Co. (SPB: BA) уменьшилась на 0,2%. Американский авиаконцерн назначил главным инженером подразделения коммерческих самолетов Говарда Маккензи, занимавшего до настоящего времени аналогичный пост в сервисном подразделении Boeing.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,11% и составляло 35405,50 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,22% - до 4496,19 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,15%, достигнув 15041,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, несмотря на рост американского рынка акций до рекорда днем ранее.

Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор, сообщает MarketWatch.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года.

Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Из 34 опрошенных The Wall Street Journal экономистов и аналитиков 18 прогнозировали подъем ставки в августе, при этом 16 ожидали, что ЦБ подождет с этим шагом до октября или ноября.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК снизился на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. упала на 1,1%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии.

Японский индекс Nikkei 225 также практически не изменился по сравнению со средой.

В число лидеров снижения котировок входят акции ритейлера Seven & I Holdings Co. (-2,7%) и производителя роботов Fanuc Corp. (-1,9%).

Также дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-1,7%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,3%).

Между тем растет стоимость производителя оптических приборов Nikon Corp. (-2,7%), сталелитейной Nippon Steel Corp. (+2,5%) и выпускающей чипы Advantest (+2,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

Значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителей полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (-12,4%) и Sunny Optical Technology Group Co. (-3,8%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products Ltd. (-3,6%).

Производитель электроники Xiaomi Corp. днем ранее сообщил о повышении во втором квартале чистой прибыли на 84%, выручки - на 64%. По данным Canalys, компания впервые вышла на первое место по продажам смартфонов в Европе. Доля Xiaomi в регионе достигла 28,5%. В целом по миру компания вышла на второе место с долей в 16,7%. Тем не менее, в четверг котировки акций Xiaomi снижаются на 3,4%.

Кроме того, снижается цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings (-0,3%%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group (-1,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК потерял 0,6%. При этом он снижается впервые за четыре дня.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 0,8% и 1,4%.

В то же время стоимость бумаг Whitehaven Coal подскочила на 4,7% на фоне роста цен на железную руду почти до исторического максимума.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после повышения по итогам трех дней подряд.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК подешевели на $0,4 (на 0,6%) - до $71,85 за баррель. В среду их цена выросла на $1,2 (на 1,7%) и составила на закрытие $72,25 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа, по данным Dow Jones Market Data.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опустились на $0,53 (на 0,8%) - до $67,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,82 (на 1,2%), завершив день на отметке $68,36 за баррель - максимуме с 13 августа.

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Резервы бензина снизились на 2,24 млн баррелей и составили 225,924 млн баррелей, между тем запасы дистиллятов повысились на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей.

"Рост объемов нефтепереработки и снижение импорта привели к сокращению запасов нефти третью неделю подряд, в результате чего они снизились до самого низкого объема с конца января 2020 года", - отметил директор по исследованиям сырьевых товаров ClipperData Мэтью Смит.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Ранее опубликованные данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.