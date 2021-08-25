Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне завершения основных налоговых выплат августа

Москва. 25 августа. Доллар усилил темпы роста, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне завершения основных налоговых выплат августа и в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Курс доллара США составил 74,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,02 руб./EUR1, подорожав на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,06 копейки - до 79,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах на фоне завершения пика налоговых выплат августа. В среду, 25 августа, компании экспортеры завершили перечисление в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, и в понедельник, 30 августа, им останется уплатить лишь налог на прибыль.

При этом инвесторы сфокусированы на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где будет выступать, в том числе, председатель ФРС Джером Пауэлл. Они будут ждать намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, первую половину среды курс пары "доллар-рубль" был малоподвижным, но к вечеру он перешел к сильному росту, так как вероятно инвесторы начали проявлять осторожность в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, основные события которого ожидаются в пятницу. "Существуют опасения, что на встрече могут быть анонсированы сроки начала сворачивания программы покупки активов, в результате чего рисковый аппетит ослабился, что негативно сказалось и на рубле. Впрочем, такой сценарий встречи в Джексон-Хоуле нам пока видится маловероятным - мы ожидаем, что ФРС решит дождаться как минимум сентябрьского заседания для анонса сроков сворачивания программы QE. Мы ожидаем, что завтра рубль продолжит находиться под умеренным давлением на фоне близости встречи в Джексон-Хоуле. В результате, вероятно, курс пары "доллар-рубль" останется в диапазоне 73,6-75 руб./$1, как мы прогнозировали в начале недели", - говорит Пономарева.

"Мировые рынки находятся под воздействием неопределенности, связанной с симпозиумом в Джексон-Хоул, который стартует завтра. Многие ожидают от мероприятия сигналов о дальнейшей политики ФРС, опасаясь скорого ужесточения денежно-кредитных условий. Развивающиеся валюты в начале дня испытали резкое снижение из-за восходящего импульса доллара. Однако затем он стал сдавать позиции, вызвав восстановление сектора, некоторые представители валют ЕМ поднялись на положительную территорию. Во второй половине дня доллар вновь совершил рывок вверх, спровоцировав просадку развивающихся валют. На этом фоне рубль также растерял все достижения сессии, хотя нефть ускорила рост", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть растут в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду повысилась на 0,93% - до $71,71 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,56% - до $67,92 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей.

При этом за предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынка, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовали информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе компании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 августа на 20,37 копейки, до 73,7428 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,44 копейки, до 86,5814 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 14,27 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7754 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,21 копейки и составил 73,8342 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 459,901 млн, из которых $611,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 848,835 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 16,44 копейки, до 86,5766 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понизился на 7,76 копейки и составил 86,6914 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR424,424 млн, из которых EUR211,668 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR212,756 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 6,86%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.