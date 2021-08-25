Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции, выросли Акрон и "префы" Мечела

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ в среду просел под давлением умеренных продаж в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле; раллировали к новым максимумам акции "Акрона" и обновили пик с мая 2012 года "префы" "Мечела", также подросли бумаги ряда компаний "второго эшелона" после выхода неплохих финотчетов за полугодие.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3886,64 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1653,56 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 74,04 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Подорожали акции "Акрона" (+6,9%), "Мечела" (+1% и +11,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина, в уверенных лидерах роста в среду выступили акции "Акрона" - совет директоров компании созвал внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о распределении в качестве дивидендов прибыли по результатам прошлых лет. Ожидания дивидендов поддерживают акции "Акрона", как и сильная отчетность, опубликованная ранее в понедельник: выручка во втором квартале выросла на 66% г/г, а прибыль увеличилась более чем в 2 раза.

Также позитивную динамику показывают расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+6,3%) в преддверии публикации 31 августа отчетности компании за второй квартал. Ставки аренды полувагонов продолжают рост, увеличившись с начала года на 41%, что может и в дальнейшем поддержать финансовые результаты.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, свежей глобальной идеи для роста на рынке акций РФ пока нет, поэтому в разных бумагах происходит фиксация прибыли, которая плавно давит на рынок. Тем временем, нефть вернулась к росту во второй половине дня, что ослабило продажи российских акций, индекс МосБиржи стабилизировался выше 3880 пунктов.

Акции "Газпрома" (297 рублей) накануне в очередной раз не смогли успешно закрепиться выше 300 рублей - этот уровень не удается взять с 2008 года. В среду разочарование вылилось в коррекцию, хотя цены на газ в Европе растут. Высший земельный суд Дюссельдорфа решил, что газопровод "Северный поток 2" не может быть освобожден от соблюдения правил Евросоюза, которые требуют разделять компанию - владельца трубопровода и поставщиков газа, который по трубопроводу транспортируется. Решение суда не повлияет на факт завершения строительства трубопровода, но потенциально отодвигает во времени начало его эксплуатации. Решение суда не стало сюрпризом для рынка, оно было ожидаемым, поэтому заметной реакции со стороны цен на газ не наблюдалось. Скорее, если бы суд удовлетворил жалобу, то произошел бы куда более заметный откат котировок бумаг концерна.

Нельзя исключать и такой сценарий, что фондовые рынки пойдут в рост сразу после того, как ФРС официально объявит планы сворачивания стимулов. При этом европейский фондовый рынок вновь ринется догонять американский, поскольку по-прежнему выглядит недооцененным относительно Wall Street. Дело в том, что развитые рынки могут оказаться полностью готовы к сокращению ликвидности со стороны Центробанка США. При этом темпы сокращения ликвидности будут подобны "ползущей черепахе". Накануне проводился опрос среди первичных дилеров ФРС: они ожидают, что программа покупки облигаций (ежемесячно $120 млрд) будет окончательно свернута только к концу 2022 года.

Фокус по-прежнему направлен на вечер пятницы, когда рынки услышат речь главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Надежды рынка связаны с тем, что Пауэлл не будет "звучать" агрессивно, поэтому доллар может ослабнуть после его комментариев. Однако в преддверии публикации в начале сентября августовского отчета по рынку труда это, скорее, будет возможностью войти в "длинные" позиции по доллару на более выгодных уровнях.

Цена нефти Brent вновь поднялась выше $71 за баррель и превысила максимумы вторника в области $71,25. Нефть WTI показывает несколько более слабую динамику, а спред между двумя бенчмарками достиг почти $4 - рекордного значения с апреля. Смесь WTI оказалась под давлением после решения Вашингтона продать максимальный с 2014 года объем нефти из стратегического запаса. Это событие может создать дополнительные проблемы для ОПЕК+ и повлиять на решения, которые будут приняты на ближайшей встрече альянса 1 сентября, отмечает Шульгин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в лидеры роста в среду вновь без фундаментальных причин вышли "префы" "Мечела", а также бумаги "Акрона".

"Акрон" (MOEX: AKRN) подскочил до максимума с конца июля на фоне проведения совета директоров и новостей о намерении дать рекомендации по дивидендам до 8 сентября. При этом "Акрон" сохраняет ориентир по выплате дивидендов за календарный год в объеме не менее $200 млн, несмотря на запланированное увеличение капитальных затрат.

Бумаги "Детского мира" (139,7 рубля) в среду подогрели финансовые результаты за II квартал по МСФО, превысившие консенсус-прогноз. C технической точки зрения акции "Детского мира" в августе почти достигли обозначенной цели падения в рамках выхода из фигуры "нисходящий треугольник". Котировки опускались до 135 рублей - минимума с марта текущего года, после чего пытаются восстановить позиции. ADX дневного графика указывает на переход к восходящему тренду, а недельного - на ослабление "медвежьей" динамики в условиях отскока от важной среднесрочной поддержки 135 руб. Указанные факторы говорят о возможном сценарии развития роста акций, который подтвердится при закреплении выше сопротивления 141 руб. с перспективой роста в район 147 руб. (важный среднесрочный уровень). При падении ниже 138 руб. стоит учитывать риски обновления минимумов и движения к 133-134 руб., считает аналитик.

На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдалась консолидация в ожидании сигналов от центральных банков, которые должны поступить в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, стартующего в четверг (наиболее интересным обещает быть выступление главы ФРС Пауэлла в пятницу). В четверг ЕЦБ опубликует протоколы своего заседания, в США выйдут пересмотренные данные по ВВП за II квартал, которые могут приятно удивить рынки. Рисковые активы перед прояснением ситуации по монетарному стимулированию в целом сохраняют склонность к краткосрочному росту. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3840-3930 пунктов, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для продолжения роста российских акций пока нет - несмотря на то, что нефть Brent ушла выше $70 за баррель, нефтяные бумаги выглядят слабо, да и в целом желания покупать "широким фронтом" не видно.

Среди отдельных бумаг интересны "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Русал" из-за роста цен на уголь и алюминий. Но бумаги технически перекуплены, по ним в любое время может пройти небольшая фиксация прибыли. Стоит держать в портфелях акции "Газпрома". После запуска "Северного потока 2" в бумаги концерна могут потянуться крупные стратегические инвесторы. Агрессивным спекулянтам можно попробовать поискать момент для открытия "шортов" по "Роснефти". Бумага последнее время выглядит хуже рынка, похоже, в ней поселился крупный продавец.

Крупные игроки ждут выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его слов по поводу сроков сворачивания программы стимулирования американской экономики. До этого вряд ли кто-то рискнет серьезно перетряхивать свой портфель, считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,1-0,5%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,5%) обновили исторические максимумы на фоне сильной корпоративной отчетности и хорошей статистики.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,3%, DAX просел на 0,3%), "плюсуют" Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и поднялся вплотную к новому рубежу 4500 пунктов).

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Нефть в среду вечером вернулась к росту, продолжив ралли с пятничного уровня $65 за баррель Brent. В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,5 за баррель (+0,6% и +3,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $67,6 за баррель (+0,1% и +2,9% накануне).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн) и сокращение резервов бензина на 2,241 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,5 млн).

За предыдущие две сессии Brent и WTI подорожали на 9%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынка, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-8,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,6%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%).

Чистая прибыль группы "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) (-1,3%) в первом полугодии 2021 года снизилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, до 1,5 млрд рублей, следует из сообщения компании по МСФО.

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+39,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,9%), ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+4,1%).

"Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+1,1%) завершила II квартал 2021 года со скорректированной EBITDA на уровне 14,11 млрд рублей, что на 64% выше показателя I квартала 2021 года. Существенный прирост связан, главным образом, с консолидацией результатов предприятий группы ЧТПЗ, говорится в сообщении компании. Результаты ТМК за I квартал включали результаты предприятий группы ЧТПЗ за период с 16 марта по 31 марта 2021 года. Чистый долг компании на 30 июня, включая чистый долг предприятий группы ЧТПЗ, составил 251,8 млрд рублей против 260,7 млрд руб. кварталом ранее. В апреле-июне ТМК реализовала 1,13 млн тонн трубной продукции, что на 60% выше показателя предыдущего квартала.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (ранее - МОЭСК) (+2,8%) в январе-июне по МСФО составила 10,86 млрд руб., что почти вдвое больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности. Прибыль во втором квартале при этом увеличилась почти в 2,7 раза, до 4,4 млрд руб.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1%) во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - до 3,859 млрд рублей с 1,357 млрд рублей годом ранее. Этот показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,249 млрд рублей). Скорректированная прибыль "Детского мира" выросла вдвое - до 2,781 млрд рублей, EBITDA ритейлера повысилась на 55,3% - до 5,457 млрд рублей (ожидалось 4,079 млрд рублей).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,6%) (Нижний Новгород, ранее "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) ) в апреле-июне 2021 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза в годовом выражении, до 2,695 млрд рублей, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" ("МРСК Центра" (MOEX: MRKC)) (+2,3%) по МСФО в январе-июне этого года составила 3,68 млрд руб., что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Прибыль за второй квартал составила 1,25 млрд руб. после убытка в размере 367,5 млн руб. годом ранее.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%) во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза - до 4,9 млрд рублей, сообщил банк. Чистая прибыль банка в I полугодии достигла 7,3 млрд рублей, что вдвое выше прибыли за январь-июнь 2020 года (3,6 млрд рублей). Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли во II квартале текущего года в 1,8 раза - до 3,6 млрд рублей, в I полугодии - в 1,7 раза, до 5,98 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,11 млрд рублей (из них 8,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,78 млрд рублей на акции "Норникеля").