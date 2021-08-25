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25 августа 2021 года 19:20

Цены "длинных" евробондов РФ в среду подросли, остальные бумаги продемонстрировали боковую динамику

Москва. 25 августа. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли, а остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 августа и составила 114,92% от номинала, что соответствует доходности 1,45% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,425% от номинала (их доходность выросла на 1 пункт, до 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился, составив 138,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 38 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 138,66% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 3,375% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 132,98% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,385% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 113,81% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 108,54% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,68 % годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 4 базисных пункта - до 129,42% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,505% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 12 базисных пунктов, до 112,5% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 1,965% годовых).

"Сегодня наблюдается небольшой рост доходностей американских казначейских обязательств, в частности процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли за день на 2 базисных пункта - до 1,31% годовых. В основном это связано с позитивной макроэкономической статистикой в США, в частности сегодня были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, что подстегивает тем самым инфляционные ожидания. На этом фоне доходности евробондов развивающихся стран двигаются разнонаправленно, где-то отмечается небольшой рост котировок, где-то - небольшое ценовое снижение. При этом динамика отечественных евробондов в целом нейтральная, в частности доходность облигаций РФ с погашением в 2029 году колеблется вокруг отметки 2,28% годовых. Вместе с тем процентные ставки "длинных" бумаг продолжают по инерции плавно снижаться. В целом в ближайшее время не стоит ждать каких-либо резких движений на мировых долговых рынках, инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.


Опубликовано: /Финмаркет/
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