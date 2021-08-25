Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 26 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительского климата Gfk по Германии за сентябрь (09:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (14:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- пересмотренный ВВП США за II квартал (15:30 МСК);

- финансовые результаты TCS Group, Polymetal, "РусГидро", "Совкомфлота" за II кв. 2021г по МСФО;

- совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 2021г;

- ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле.

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