Выручка Polymetal во II квартале вырастет на 12% - "Атон"

Выручка Polymetal во II квартале 2021г вырастет на 12%, до $1274 млн, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Polymetal должен представить финансовые результаты 26 августа. Мы прогнозируем выручку в размере $1274 млн (+12% г/г), что соответствует представленным ранее оценкам. Показатель EBITDA должен вырасти до $643 млн (+4% г/г) за счет роста себестоимости производства - мы прогнозируем показатель ТСС на уровне в среднем $705/унц. против $638/унц. в 1П20. В результате рентабельность EBITDA, вероятно, снизится до 50,5% (-3,8 пп г/г)", - прогнозируют эксперты "Атона".

Чистая прибыль компании, по прогнозам стратегов инвесткомпании, составит $403 млн, что предполагает выплату дивидендов в размере $201 млн (50% от чистой прибыли) с доходностью 2,1%. Polymetal торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6,3x против 8,0x у "Полюса", отмечается в комментарии.

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