Результаты Medtronic за II квартал не разочаровали инвесторов - "Финам"

Финансовые результаты Medtronic PLC за II квартал 2021г не разочаровали инвесторов, говорится в комментарии "Финама".

"24 августа о своих финансовых результатах за 2К21 отчиталась компания Medtronic, занимающая ведущие позиции в мировом производстве медицинского оборудования. Наши прогнозы относительно результатов оказались достаточно точными. Так, выручка компании показала рост в размере 22,7% г/г (при прогнозе 21% г/г) и достигла отметки $7,99 млрд. Что касается чистой прибыли, то компания действительно показала более чем двукратный рост показателя по сравнению с периодом годом ранее. Показатель достиг отметки $1,91 млрд (при прогнозе $1,8 млрд)", - пишет аналитик инвесткомпании Артемий Шамшуков.

Среди достижений компании за последние 12 месяцев эксперт отметил тот факт, что регуляторами было одобрено около 190 новых продуктов от Medtronic по всему миру. Это неудивительно, учитывая, что компания вкладывает достаточно большой процент выручки в НИОКР (R&D). Он составляет порядка 8% в год (что, кстати, является долгосрочным ориентиром для компании, согласно заявлением менеджмента), при среднем по индустрии 6,5%.

"Также компания объявила о намерениях повысить дивидендные выплаты и о проведении сделок M&A, если в этом будет необходимость. С момента рекомендации "держать" от июня 2021 года, котировки Medtronic показали 6% рост и сейчас торгуются около целевой цены $133,06", - заключает аналитик "Финама".

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