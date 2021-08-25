Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 670 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Ставки аренды полувагонов (+41% с начала года) и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. Это приведёт к улучшению финпоказателей за 2П21г.

- Высокая ожидаемая дивдоходность - 7-8% за 2021г и 11-13% за 2022г 31 августа компания объявит дивиденды за 1П21г и, возможно, прогноз выплат за 2П21г.

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