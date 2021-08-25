Рубль днем лишь немного меняется к доллару и евро на фоне слабой динамики мировых рынков

Москва. 25 августа. Доллар подрастает, евро снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на мировых рынках перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Курс доллара США составил 73,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,61 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,4 копейки - до 79,55 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 августа на 20,37 копейки, до 73,7428 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,44 копейки, до 86,5814 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах на фоне стабильной ситуации на внешних рынках. Инвесторы заняли выжидательную позицию и будут следить на этой неделе за ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, где будет выступать, в том числе, председатель ФРС Джером Пауэлл. Они будут ждать намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Поддержку рублю продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода августа. В среду, 25 августа, компании экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа - налог на прибыль.

Тем временем, цены на нефть перешли к росту в среду после первоначального снижения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду повысилась на 0,77% - до $71,6 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,56% - до $67,92 за баррель.

При этом за предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынка, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовали информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе компании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

Ситуация с распространением COVID-19 остается в центре внимания трейдеров. Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран и как следствие - глобального спроса на нефть.

Мексиканская Pemex подтвердила сообщения СМИ об аварии на принадлежащей ей нефтяной платформе Ku-Alfa в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече. Компания сообщила, что в результате взрыва и последующего пожара пострадали по меньшей мере пять человек. Все они госпитализированы с ожогами.

Пожар на платформе взят под контроль в 16:30 по местному времени воскресенья (00:30 МСК понедельника). Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, сообщила компания. Ранее мексиканские СМИ со ссылками на источники, в том числе из числа сотрудников Pemex, сообщали о шести пострадавших.

"Помимо растущих нефтяных цен, поддержку рублю оказывает налоговый период, в рамках которого фирмы-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Впрочем, сегодня, 25 августа, закончится уплата НДПИ, и влияние налогового фактора будет постепенно ослабляться. Во второй половине недели состоится встреча ФРС в Jackson Hole, на которой регулятор может дать новые сигналы относительно программы покупки активов, что также не предполагает существенного усиления рискового аппетита и, соответственно, укрепления рубля. В результате сегодня курс пары "доллар-рубль" может попробовать опуститься к 73,5 руб./$1, но вряд ли ему удастся закрепиться на этих уровнях", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник рубль подорожал почти до 73,3 за доллар под влиянием глобального позитивного настроя, т.к. есть признаки улучшения ситуации с дельта-штаммом и надежды на достаточно осторожный подход ФРС США к сворачиванию стимулов. Также рубль поддержали экспортеры, которые в среду должны выплатить НДПИ на общую сумму 660 млрд рублей. В среду же курс рубля немного снизился на фоне сдержанного восстановления доллара после недавнего ослабления. Впрочем, мы полагаем, что оптимизм на глобальных рынках должен сохраниться: значимых событий и публикаций сегодня не ожидается. При этом экспортеры, вероятно, продолжат активно продавать иностранную валюту, по крайней мере, в первой половине дня, и мы ожидаем укрепления рубля до 73,5 за доллар", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 6,86%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.