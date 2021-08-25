"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции МТС с целью 400 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

Выручка "МТС" во 2К21г выросла на 10,6% по сравнению со 2К20г - до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% - до 17,5 млрд руб., напоминает аналитик Дмитрий Баженов.

"Положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением потребления трафика и услуг связи, - полагает эксперт. - Дополнительный прирост пришёлся на финтех направление и Банк МТС, в результате чего показатели "МТС" превзошли прогнозы аналитиков".

Кроме финансовых результатов, "МТС" в презентации сообщила о прогнозных дивидендах на 2021г - 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году.

"Напомним, в июле 2021г совет директоров "МТС" рекомендовал дивиденды в размере 10,55 руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 12 октября 2021г. Текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Таким образом, финальные дивиденды за 2021г составят 26,51 руб., дивдоходность 8,1%. В связи с этим, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции "МТС" и целевым ориентиром 400 руб.", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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