Котировки нефти стабилизируются на текущих уровнях в преддверии министерской встречи ОПЕК+ - "Русс-Инвест"

Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются на текущих уровнях в преддверии министерской встречи ОПЕК+ в начале сентября, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

Эксперт отмечает, что на глобальных рынках продолжается незначительный рост. Накануне американские фондовые индексы выросли от 0,1% по промышленном индексу DJIA до 0,5% по высокотехнологичному индексу NASDAQ. Индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,2% и передвинул отметку исторического максимума до 4492 пунктов. Высокотехнологический индекс NASDAQ впервые преодолел планку в 15000 пунктов. Ростом отметились компании производители медицинского оборудования, нефтегазовые компании, отдельные компании потребительского циклического сектора. Так, бумаги Booking выросли в цене на 4,5%. Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Продолжается отскок китайского индекса Shanghai Composite, который прибавил 0,7% на позитивной статистике по заболеваемости коронавирусом. В небольшом плюсе торгуются ведущие европейские индексы.

"Цены на нефть уверенно закрепились выше $70за баррtель Brent. Новости об аварии на платформе мексиканской компании Pemex поддержали восстановительный рост цен. В то же время в преддверии министерской встречи ОПЕК+ в первых числах сентября рынок нефти может залечь в дрейф и стабилизироваться на текущих уровнях", - прогнозирует Беденков.

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