Котировки золота протестируют в среду уровень поддержки $1790/унц. - Sber CIB

Котировки золота могут протестировать уровень поддержки $1790 за тройскую унцию в течение торговой сессии в среду, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото немного снизилось в цене, с $1805 за унцию до $ 1800 за унцию, на фоне повышения доходности 10-летних гособлигаций США с 1,25% до 1,3%, - пишет эксперт. - Пара EUR/USD выросла с 1,175 до 1,176, ограничив давление на котировки золота. Макроэкономическая статистика оказалась благоприятной для золота: продажи жилья на первичном рынке США выросли в июле довольно умеренно - на 1% при прогнозе 3,1%. Кроме того, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда в августе составил 9 пунктов при прогнозе 24 пункта, упав до минимального уровня за год. Эти данные соответствуют тенденциям другой макроэкономической статистики за последнее время, указывая на замедление темпов экономического роста (что предполагает сохранение стимулирующих мер ФРС и, соответственно, благоприятно для золота)".

Тем не менее инвесторы ждут ежегодного симпозиума Федрезерва в Джексон-Хоул, который пройдет с 26 по 28 августа, и на котором в пятницу выступит председатель ФРС США Джером Пауэлл. Глава ФРС и другие представители Федрезерва могут сообщить подробности о том, как обсуждается сокращение программы покупки облигаций. По мнению Чернышева, это может оказать существенное давление на котировки золота, перевешивая позитивные предпосылки со стороны макроэкономической статистики. Что касается пандемии COVID-19, рынки отмечают обнадеживающие признаки по мере сокращения ежедневных случаев заболевания в США до 150 тыс., что примерно соответствует 7-дневному скользящему среднему этого показателя.

"Котировки золота на азиатской сессии в среду снизились до $1795 за унцию на фоне укрепления доллара США. Инвесторы ждут данных по заказам на товары длительного пользования в США за июль: консенсус-прогноз предполагает сокращение заказов на 0,3% в июле после роста на 0,9% в июне. Цены на золото, скорее всего, останутся под давлением в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул. Мы полагаем, что сегодня котировки золота попробуют протестировать уровень поддержки $1790 за унцию", - прогнозирует аналитик Sber CIB.

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