"Финам" рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 113 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совкомфлот" 26 августа представит свои финансовые результаты по МСФО за второй квартал и шесть месяцев 2021 года. Мы ожидаем, что в индустриальном сегменте, который включает в себя транспортировку СПГ и обслуживание шельфовых проектов, сохранится оптимистичная динамика финансовых показателей эмитента, в том числе благодаря открытию в марте текущего года первых точек для СПГ-бункеровок в Северной Америке (порт Канаверал, США) и Средиземном море (порт Гибралтар) в партнерстве с Shell. В то же время продолжающийся рост спроса на нефть и нефтепродукты, а также удорожание фрахтовых ставок и увеличение объемов добычи и транспортировки нефти на фоне постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ позволят "Совкомфлоту" улучшить показатели в конвенциональном сегменте", - отмечает аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Наталия Пырьева.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России.

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