"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil с целью $64,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: $51, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Аналитики Goldman Sachs дали позитивный прогноз по нефти марки Brent до конца текущего года с целевым уровнем $80 за баррель. Хорошую перспективу для роста нефти также обеспечит ослабление темпов прироста новых заражений COVID-19. Учитывая высокую корреляцию нефтяных компаний с нефтяными котировками, вышеперечисленные факторы позитивно повлияют на стоимость акций Exxon Mobil. Дополнительную привлекательность компании добавляет ее дивидендная политика: нефтегазовый гигант выплачивает дивиденды с доходностью более 6% по текущим ценам", - указывают эксперты.

"С технической точки зрения бумага удержалась на важном уровне поддержки и демонстрирует разворотные тенденции. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $64,5. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $51 риск на портфель составит 0,8%", - отмечают в "Финаме".

Exxon Mobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Имеет широкую географию деятельности по разработке, добыче и переработке нефти и нефтепродуктов: бизнес функционирует в США, Африке, Европе, Азии и Австралии.

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