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25 августа 2021 года 12:18
Возможно снижение рубля к 73,5 руб./$1 на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"
Возможно снижение рубля к уровню 73,5 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, но закрепление курса на указанной отметке маловероятно, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду торгуется около 73,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Помимо растущих нефтяных цен, поддержку рублю оказывает налоговый период, в рамках которого фирмы-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Впрочем, в среду уплата НДПИ закончится, и влияние налогового фактора будет постепенно ослабляться. Во второй половине недели состоится симпозиум ФРС США в Джексон-Хоуле, на котором регулятор может дать новые сигналы относительно программы покупки активов, что также не предполагает существенного усиления рискового аппетита и, соответственно, укрепления рубля, - отмечают эксперты банка. - В результате курс USD/RUB в среду может попробовать опуститься к 73,5 руб./$1, но вряд ли ему удастся закрепиться на этом уровне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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