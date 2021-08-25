Возможно снижение рубля к 73,5 руб./$1 на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно снижение рубля к уровню 73,5 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, но закрепление курса на указанной отметке маловероятно, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду торгуется около 73,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Помимо растущих нефтяных цен, поддержку рублю оказывает налоговый период, в рамках которого фирмы-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Впрочем, в среду уплата НДПИ закончится, и влияние налогового фактора будет постепенно ослабляться. Во второй половине недели состоится симпозиум ФРС США в Джексон-Хоуле, на котором регулятор может дать новые сигналы относительно программы покупки активов, что также не предполагает существенного усиления рискового аппетита и, соответственно, укрепления рубля, - отмечают эксперты банка. - В результате курс USD/RUB в среду может попробовать опуститься к 73,5 руб./$1, но вряд ли ему удастся закрепиться на этом уровне".

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