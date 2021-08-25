Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, растут бумаги ряда компаний на финотчетах

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел по индексам в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов, выросли бумаги ряда компаний "второго эшелона" после выхода неплохих финотчетов за полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3882,28 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1658,24 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,75 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +2,6%) взлетел на фоне всплеска покупок инвесторами китайских технологических компаний, резкого роста цен на энергоносители и снижения численности новых заражений COVID-19 в Азии. В США инвесторов порадовала июльская статистика по продажам новостроек, индекс Nasdaq впервые преодолел круглую цифру 15000 пунктов.

Настроения на мировых рынках утром в среду можно оценить в целом как нейтральные. В среду ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в июле, однако тут не ожидается сильного изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Инвесторы продолжают ожидать конференцию глав регуляторов ФРС США 27 августа в Джексон-Хоуле, на которой могут быть объявлены планы по сворачиванию программы стимулирования рынка.

В среду индекс МосБиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако не исключены новые попытки тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая восстановление нефти, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для продолжения роста российских акций пока нет - несмотря на то, что нефть Brent ушла выше $70 за баррель, нефтяные бумаги выглядят слабо, да и в целом желания покупать "широким фронтом" не видно.

Среди отдельных бумаг интересны "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Русал" из-за роста цен на уголь и алюминий. Но бумаги технически перекуплены, по ним в любое время может пройти небольшая фиксация прибыли. Стоит держать в портфелях акции "Газпрома". После запуска "Северного потока 2" в бумаги концерна могут потянуться крупные стратегические инвесторы. Агрессивным спекулянтам можно попробовать поискать момент для открытия "шортов" по "Роснефти". Бумага последнее время выглядит хуже рынка, похоже, в ней поселился крупный продавец.

Крупные игроки ждут выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его слов по поводу сроков сворачивания программы стимулирования американской экономики. До этого вряд ли кто-то рискнет серьезно перетряхивать свой портфель, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, настроения у инвесторов улучшились благодаря росту цен на нефть и оптимизму на некоторых развивающихся рынках (Индия, Китай). Федеральная резервная система США соберется в четверг на ежегодный саммит, который обычно проводится в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. В пятницу с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, который, как ожидается, расскажет о видении ситуации с инфляцией и дальнейших шагах ФРС. Судя по ценам на золото, Пауэлл не изменит свою привычную риторику - его выступление не будет "ястребиным".

Настрой на уход от рисков снизился после реплики главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи о том, что в случае увеличения темпов вакцинации в США страна возьмет под контроль эпидемию COVID-19 уже к началу следующего года.

Выход нефтяных цен Brent вверх из понижательного коридора $65-74 за баррель пока откладывается. Негативным моментом для котировок является скорое окончание высокого сезона спроса на бензин в США и туристического сезона в Европе. Позитивным моментом являются данные по инфицированию COVID-19 из Китая (страна остановила распространение коронавируса, и теперь количество поездок увеличится). Также позитивным моментом является и то, что, по мнению нефтяных аналитиков, нефтяные компании существенно уменьшили затраты на поиск и разработку новых месторождений, и в будущем это приведет к дефициту нефти. Эра нефти, по мнению аналитиков, будет продолжаться до 30-х годов, а эра газа - до 40-х годов. Глава Минэнерго Александр Новак более оптимистичен и считает, что спрос на нефть продлится еще 20 лет. Ближайшая поддержка на графике нефти Brent находится на уровнях $69,5 и $68,5 за баррель, дополнительная поддержка находится на уровне $67,44 за баррель.

Индекс РТС не может перебить максимумы середины июня из-за боковой динамики цен на нефть и из-за того, что ЦБ РФ стал бороться с инфляцией, ужесточая денежную политику. Рынок акций РФ в такой ситуации проигрывает не только рынку США, но и рынку Индии, где власти, игнорируя всплеск инфляции, сохраняют процентную ставку на рекордно низком уровне. Зато боковая динамика индекса РТС дарит новые возможности для спекуляций, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,1-0,5%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,5%) обновили исторические максимумы на фоне сильной корпоративной отчетности и хорошей статистики.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%, свидетельствуют результаты опроса MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Во многих странах Азии ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Число новых случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg. В то же время властям Китая удалось сдержать волну распространения штамма "дельта".

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Нефть утром в среду стабилизируется после двухдневного ралли с пятничного уровня $65 за баррель Brent. В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,95 за баррель (-0,1% и +3,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $67,33 за баррель (-0,3% и +2,9% накануне).

За предыдущие две сессии Brent и WTI подорожали на 9%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,3%).

Чистая прибыль группы "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) (-0,4%) в первом полугодии 2021 года снизилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, до 1,5 млрд рублей, следует из сообщения компании по МСФО.

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8% и +3,6% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,5%).

"Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+3%) завершила II квартал 2021 года со скорректированной EBITDA на уровне 14,11 млрд рублей, что на 64% выше показателя I квартала 2021 года. Существенный прирост связан, главным образом, с консолидацией результатов предприятий группы ЧТПЗ, говорится в сообщении компании. Результаты ТМК за I квартал включали результаты предприятий группы ЧТПЗ за период с 16 марта по 31 марта 2021 года. Чистый долг компании на 30 июня, включая чистый долг предприятий группы ЧТПЗ, составил 251,8 млрд рублей против 260,7 млрд руб. кварталом ранее. В апреле-июне ТМК реализовала 1,13 млн тонн трубной продукции, что на 60% выше показателя предыдущего квартала.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (ранее - МОЭСК) (+0,8%) в январе-июне по МСФО составила 10,86 млрд руб., что почти вдвое больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности. Прибыль во втором квартале при этом увеличилась почти в 2,7 раза, до 4,4 млрд руб.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,2%) во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - до 3,859 млрд рублей с 1,357 млрд рублей годом ранее. Этот показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,249 млрд рублей). Скорректированная прибыль "Детского мира" выросла вдвое - до 2,781 млрд рублей, EBITDA ритейлера повысилась на 55,3% - до 5,457 млрд рублей (ожидалось 4,079 млрд рублей).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,4%) (Нижний Новгород, ранее "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP)) в апреле-июне 2021 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза в годовом выражении, до 2,695 млрд рублей, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+0,3%) по МСФО в январе-июне этого года составила 3,68 млрд руб., что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Прибыль за второй квартал составила 1,25 млрд руб. после убытка в размере 367,5 млн руб. годом ранее.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1%) во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза - до 4,9 млрд рублей, сообщил банк. Чистая прибыль банка в I полугодии достигла 7,3 млрд рублей, что вдвое выше прибыли за январь-июнь 2020 года (3,6 млрд рублей). Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли во II квартале текущего года в 1,8 раза - до 3,6 млрд рублей, в I полугодии - в 1,7 раза - до 5,98 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,54 млрд рублей (из них 1,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 1,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 587,09 млн рублей на акции "Норникеля").