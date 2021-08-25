BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы акций "Детского мира"

Аналитики BCS Express сохраняют умеренно позитивную оценку акций "Детского мира" на фоне ожиданий дальнейшего роста бизнеса эмитента и перспектив высокой дивидендной доходности на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Детский мир" представил позитивный отчет по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года. Темпы роста выручки ритейлера сильно ускорились благодаря эффекту низкой базы II квартала 2020 года. Восстановление выручки способствовало росту EBITDA, чистой прибыли. Кроме того, компания отразила в отчете прибыль в размере 1255 млн руб. от условно безвозвратного займа, полученного в рамках господдержки предприятий, пострадавших от коронавируса. "Детский мир" выполнил все критерии прощения займа, поэтому процентные расходы по нему были субсидированы в полном объеме. Это позитивный момент, но он носит разовый характер, поэтому более объективную картину показывают скорректированные финансовые показатели, - пишет аналитик Дмитрий Пучкарев. - Отчет может поддержать активность покупателей в акциях "Детского мира". Учитывая перспективы высокой дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев (более 10%) и ожидания дальнейшего роста бизнеса, умеренно позитивный взгляд на бумаги сохраняется".

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