Возможно закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в среду - "Локо-Инвест"

Возможно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 73,5-74 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Слабость доллара на мировом рынке и рост сырьевых котировок обеспечили укрепление всем без исключения валютам ЕМ во вторник, и рубль в таких условиях занял топ-5 позицию по темпам роста к доллару. Динамика внешних драйверов в среду остается нейтральной, но в течение локальной сессии продолжат доминировать экспортеры в свете выплат основных сырьевых налогов. Аукционы ОФЗ - еще один потенциальный фактор сохранения спроса на рубль. Поэтому ждем закрепления курса рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в среду", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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