Утренние прогнозы: нейтральное открытие

Аналитики прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в среду, поводов для роста в текущий момент нет.

"Атон": "В среду утром мы ожидаем нейтрального открытия рынка акций РФ".

BCS Express (Василий Карпунин): "Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций в среду нейтральный. Продолжительный восходящий тренд не теряет актуальность, но ускорения не жду. Нижняя граница растущего канала и в то же время область поддержки проходит в районе 3780-3800 пунктов. Среднесрочные цели наверху - по-прежнему на 4000 пунктах".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы остались в районе закрытия торгов вторника, промышленные металлы преимущественно дорожают, а драгоценные дешевеют. Таким образом, поводов для роста нашего рынка акций в среду утром нет. Ждём нейтрального открытия торгов, а потом возможно снижение индекса Мосбиржи "под собственной тяжестью"".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3880-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3910, 3930 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Мы ждем, что в среду индекс Мосбиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса протестировать верхнюю границу диапазона, отыгрывая восстановление нефти во вторник".