Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 25 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций во вторник вырос, при этом индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали, в том числе, сильная корпоративная отчетность и хорошая статистика. Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%. Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во II квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite 25 августа прибавляет 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,2%. В то же время гонконгский Hang Seng теряет в ходе торгов 0,2%, а японский Nikkei 225 закрылся с минимальными изменениями по отношению ко вторнику.

Некоторую поддержку азиатским рынкам оказал позитивный настрой Уолл-стрит, способствовавший подъему индексов S&P 500 и Nasdaq Composite до новых рекордов. Позитивным для рынка фактором стало выданное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США полноценное разрешение на применение вакцины от COVID-19 BioNTech для лиц старше 16 лет. Ранее речь шла о разрешении лишь на экстренное применение вакцины, и эксперты полагают, что полноценное одобрение ускорит темпы вакцинации в Штатах, поскольку подтолкнет к вакцинации американцев, ранее опасавшихся делать прививку.

Тем временем во многих странах Азии ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Число новых случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс. В то же время властям Китая удалось сдержать волну распространения штамма "дельта".

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в среду утром после существенного подъема за две предыдущие сессии. В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $71,01 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам вторника эти контракты подорожали на 3,4% - до $71,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,42 за баррель, что на 0,18% ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,9% - до $67,54 за баррель.

За предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,89 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,984 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 августа вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 725,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,3%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,27%) и "ТМК-001P-02" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,36%), "АФК Система-1P-1" (-0,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Mail.ru (MOEX: MAIL) во второй половине сентября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В апреле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей.

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01R на уровне 11,5% годовых. Компания разместила облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей в декабре 2019 года. Выпуск сроком обращения 10 лет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. По выпуску 6 сентября предстоит исполнение оферты. "Мосбиржа" в июле 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,2 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.