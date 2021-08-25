Подъем цены нефти выше $71/барр. в настоящее время маловероятен - ПСБ

Подъем цены нефти марки Brent выше $71 за баррель в настоящее время маловероятен, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent пытается закрепиться выше $70 за баррель на фоне муссирования слухов перед предстоящим симпозиумом ФРС США в Джексон-Хоуле о том, что регулятор может все-таки поставить на паузу сворачивание мер поддержки из-за угрозы распространения штамма COVID-19 "дельта". Статистика от API также сыграла в плюс. В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США, которая может показать схожие данные, что окажет сырью поддержку, - пишет Крылова. - Впрочем, мы не ждем, что спекулятивного импульса на ожиданиях комментариев ФРС будет достаточно для ухода нефти выше $70-71 за баррель. Среднесрочно все равно смотрим на сырье скептически, отмечая риски по балансу и ухудшение экономической ситуации в Китае".

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