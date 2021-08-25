Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- В среду выходит финансовая отчётность "Детского мира" и Банка "Санкт-Петербург";

- В России ожидаются данные по промышленному производству за июль и еженедельная инфляционная статистика;

- В США выйдут информация по заказам на товары длительного пользования и заявкам на ипотечное кредитование, а также еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации (EIA).

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