Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 3880-3900п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в среду в диапазоне 3880-3900 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3880-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3910, 3930 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июльской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Несколько позднее выйдет еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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