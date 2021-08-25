Доходности 10-летних ОФЗ будут консолидироваться вблизи 7% в среду - ПСБ

Доходности 10-летних рублевых гособлигаций будут консолидироваться вблизи уровня 7% годовых в среду, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Ждем, что доходности 10-летних ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи отметки 7% годовых в ожидании новых триггеров относительно инфляции (недельные данные будут опубликованы в среду вечером) и действий ЦБ РФ. На внешних рынках также наблюдается некоторое охлаждение спроса в ожидании выступления главы ФРС в пятницу. 27 августа", - отмечает Грицкевич в своем комментарии.

Ключевым локальным событием среды станут аукционы Минфина, указывает аналитик - будут предложены 8-летние и 15-летние ОФЗ в объеме доступных остатков (без лимита). "Традиционно ждем концентрации спроса в 8-летних ОФЗ - фактически это самые короткие бумаги, которые Минфин предлагает последние месяцы на своих аукционах. Вместе с тем в отсутствие погашений выпусков ОФЗ (как это было неделю назад) вряд ли удастся повторить рекорд прошлого аукциона, когда было размещено бумаг на 126 млрд руб." - отмечает эксперт ПСБ.

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