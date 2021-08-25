Рубль, скорее всего, будет торговаться около 74 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль укрепился по отношению к доллару во вторник в основном за счет поддержки от налогового периода. В ближайшие дни пара доллар/рубль не отойдет далеко от отметки 74 руб./$1. Причем моменты укрепления рубля советуем использовать для открытия спекулятивных позиций против него", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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