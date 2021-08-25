Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,7-74,6 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Пара USD/RUB, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,7-74,6 руб./$1 в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Мы видим откат в паре USD/RUB после импульса роста прошлой недели. Поводов для мощного девальвационного движения в рубле не наблюдается. Вероятно, в ближайшие время котировки останутся в пределах установленного коридора 72,7-74,6 руб./$1. На более длинной дистанции по-прежнему положительный взгляд по рублю. В базовом сценарии пара USD/RUB в этом году еще может опуститься в район 71,5-72 руб./$1", - указывает аналитик инвесткомпании.

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