Рынок акций РФ откроет торги в среду нейтрально - "Алор Брокер"

Российский рынок акций откроет торги в среду на нейтральной территории, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы остались в районе закрытия торгов вторника, промышленные металлы преимущественно дорожают, а драгоценные дешевеют. Таким образом, поводов для роста нашего рынка акций в среду утром нет. Ждём нейтрального открытия торгов, а потом возможно снижение индекса Мосбиржи "под собственной тяжестью", - отмечает Антонов.

Эксперт инвесткомпании в целом ждет спокойных фондовых торгов в среду и четверг. "Крупные игроки ожидают выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу и его слов по поводу сроков сворачивания программы стимулирования американской экономики. До этого вряд ли кто-то рискнет серьезно перетряхивать свой портфель", - пишет Антонов.

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