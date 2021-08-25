Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, нейтрально с учетом сложившегося к утру умеренно негативного внешнего фона, говорится в комментарии BCS Express.

"Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций в среду нейтральный. Продолжительный восходящий тренд не теряет актуальность, но ускорения не жду. Нижняя граница растущего канала и в то же время область поддержки проходит в районе 3780-3800 пунктов. Среднесрочные цели наверху - по-прежнему на 4000 пунктах", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что в среду финансовые результаты за II квартал 2021 года по МСФО опубликуют Банк "Санкт-Петербург", "Детский мир" и "ТМК".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.