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25 августа 2021 года 09:15

S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили рекорды

Американский рынок акций во вторник вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американский рынок акций во вторник вырос, при этом индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали, в том числе, сильная корпоративная отчетность и хорошая статистика.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%, свидетельствуют результаты опроса MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

"Это впечатляет", - отметил главный инвестиционный директор Warren Financial Рэнди Уоррен. Он добавил, что пока не намерен продавать акции технологических компаний.

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Котировки бумаг Palo Alto Networks (SPB: PANW) благодаря хорошим квартальным результатам взлетели на 18,6% по итогам торгов в четверг, что стало рекордным дневным приростом в истории компании, которая занимается кибербезопасностью. Из 36 аналитиков, которые присваивают рекомендации бумагам Palo Alto, 32 советуют покупать их и всего один - продавать.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) подорожали на 8,3%. Ритейлер электроники во втором финквартале (май-июль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков, а также повысил прогноз роста сопоставимых продаж по итогам всего фингода.

Цена бумаг Medtronic Plc (SPB: MDT), которая производит и продает медицинское оборудование, повысилась на 3,2% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Стоимость CrowdStrike Holdings подскочила на 8,1% после того, как биржа Nasdaq сообщила, что добавит акции этой компании, работающей в сфере информационной безопасности, в расчет индекса Nasdaq-100.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 30,55 пункта (0,09%) - до 35366,26 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали химическая компания Dow Inc. (SPB: DOW) (+1,9%) и банк Goldman Sachs Group (SPB: GS) (+1,8%).

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 6,7 пункта (0,15%), составив 4486,23 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 77,15 пункта (0,52%) - до 15019,8 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду: рынки материкового Китая, Южной Кореи и Австралии растут, в то время как в Японии и Гонконге отмечается спад.

Некоторую поддержку азиатским рынкам оказал позитивный настрой Уолл-стрит, способствовавший подъему индексов S&P 500 и Nasdaq Composite до новых рекордов. Позитивным для рынка фактором стало выданное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США полноценное разрешение на применение вакцины от COVID-19 BioNTech для лиц старше 16 лет. Ранее речь шла о разрешении лишь на экстренное применение вакцины, и эксперты полагают, что полноценное одобрение ускорит темпы вакцинации в Штатах, поскольку подтолкнет к вакцинации американцев, ранее опасавшихся делать прививку.

Тем временем во многих странах Азии ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Число новых случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg. В то же время властям Китая удалось сдержать волну распространения штамма "дельта".

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в среду прибавляет 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,2%. В то же время гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, японский Nikkei 225 - 0,1%.

Акции Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 0,6% благодаря одобрению властями КНР плана покупки компанией китайской анимационной студии Studio 9.

Стоимость бумаг Alibaba Group опустилась на 1,1%, Meituan - выросла на 2,4%.

Цена акций производителя спортивных товаров Anta Sports упала на 6,1%. Эксперты Daiwa Capital полагают, что рентабельность операций Anta Sports ухудшится во втором полугодии текущего года в связи с высокими расходами на исследования и разработки (R&D) компании, расширяющей линейку продукции. Августовские продажи Anta Sports оказались хуже собственных прогнозов компании из-за новой вспышки COVID-19 в стране.

Стоимость акций японской Fast Retailing опустилась в ходе торгов на 0,3%, Mitsubishi Motors - выросла на 3%.

Цены на нефть опускаются в среду после существенного подъема за две предыдущие сессии.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Число новых случаев заражения COVID-19 в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $70,67 за баррель, что на $0,38 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,3 (3,4%) - до $71,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,14 за баррель, что на $0,4 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,9 (2,9%) - до $67,54 за баррель.

За предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

"Подъем цен на нефть был резким и быстрым", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи-Ли. "Однако и предшествовавшая ему коррекция была одной из самых мощных в текущем году, что подчеркивает влияние нового штамма коронавируса "дельта" на рыночный спрос", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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