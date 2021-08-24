Боковая динамика цен евробондов РФ во вторник сохранилась в ожидании новостей из США

Москва. 24 августа. Боковая динамика котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник сохранилась на фоне отсутствия ярко выраженной тенденции в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании важных новостей, которые должны поступить в конце недели из Джексон-Хоула. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 23 августа и составила 114,96% от номинала, что соответствует доходности 1,44% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,435% от номинала, что соответствует доходности 0,055% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта по отношению к понедельнику и составил 138,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 138,51% от номинала (доходность снизилась на 0,7 базисного пункта и составила 3,38% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 25 базисных пунктов - до 132,95% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,39% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3,5 базисного пункта - до 113,83% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году потеряли в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 108,54% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 129,4% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,51% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 112,535% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,96% годовых).

"Активность торгов в секторе российских еврооблигаций в настоящее время довольно низкая, что традиционно для августа. При этом в последние дни мы не видим каких-либо заметных движений на рынке базовых активов, так как инвесторы ждут прояснения позиции американского ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики; на рынке пока сохраняется неопределенность относительно сроков начала сокращения программы выкупа активов Федрезервом. Таким образом, изменения базовых процентных ставок сейчас не превышают 1-2 базисных пунктов в день, что тем самым не оказывает значимого влияния на долговые рынки развивающихся стран. Но в целом мы видим, что присутствует некоторый интерес участников рынка к еврооблигациям emerging markets, поэтому небольшой перевес пока за покупателями, хотя заметного влияния на ценовые уровни этот спрос пока не оказывает", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Ближе к концу месяца ситуация на долговых рынках может стать более интересной вследствие активизации инвесторов как по причине окончания сезона отпусков, так и в связи с возможными важными заявлениями главы ФРС США на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, который в этом году пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией. И прежде всего, участники рынка ждут от Федрезерва информации о сроках начала сокращения программы выкупа активов, о том, какими темпами она будет сворачиваться, и соответственно, куда пойдут базовые процентные ставки", - считает Агарзаев.