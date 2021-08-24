"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA с целевой ценой $ 227,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса NVIDIA, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Мы ожидаем сохранения высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. В то же время акции NVIDIA, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста выглядит ограниченным".

Эксперт указывает на ряд позитивных для компании факторов:

- NVIDIA вполне успешно прошла кризисный 2020г, став одним из главных бенефициаров тех глубоких изменений, которые пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней внесли в жизнь потребителей и бизнеса. После введения жестких локдаунов в большинстве стран в мире резко увеличилась потребность в домашних развлечениях вроде компьютерных игр, что повлекло рост продаж графических ускорителей. Кроме того, в связи с массовым переходом компаний на удаленную работу существенно повысился спрос на компоненты для дата-центров. Причем указанные тенденции продолжают действовать и в нынешнем году, что позволяет NVIDIA демонстрировать внушительный рост основных финпоказателей.

- Повышение реалистичности компьютерных игр и требований к производительности графических систем будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и распространение дисплеев с высоким разрешением.

- Аналитики "Финама" ждут дальнейшего усиления позиций NVIDIA и в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли.

- NVIDIA в конце 2020г договорилась о покупке британского разработчика микросхем Arm Holdings у японской корпорации SoftBank Group за $ 40 млрд. А в апреле текущего года компания представила Grace, свой первый серверный процессор для дата-центров. В перспективе все это должно укрепить позиции NVIDIA в качестве ведущего мирового чипмейкера.

- По оценочным коэффициентам EV/EBITDA и P/E на 2021 и 2022гг акции NVIDIA выглядят существенно, более чем в два раза, дороже своих аналогов. На взгляд экспертов инвесткомпании, столь высокая премия по финансовым мультипликаторам не оправдана даже с учетом лидирующего положения компании на рынке GPU, ее высоких показателей прибыльности и рентабельности капитала, а также хороших перспектив роста.

По мнению Додонова, главные риски связаны с предстоящим ужесточением монетарной политики Федрезерва, от которого, как правило, больше всех страдают акции технологических компаний. Кроме того, NVIDIA работает по фаблесс-модели, и сохраняющийся в мире дефицит мощностей для производства полупроводниковых чипов может в перспективе отрицательно сказаться на операционных и финансовых показателях компании.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием.

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