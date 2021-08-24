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24 августа 2021 года 18:49
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA с целевой ценой $ 227,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса NVIDIA, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Мы ожидаем сохранения высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. В то же время акции NVIDIA, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста выглядит ограниченным". Эксперт указывает на ряд позитивных для компании факторов: - NVIDIA вполне успешно прошла кризисный 2020г, став одним из главных бенефициаров тех глубоких изменений, которые пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней внесли в жизнь потребителей и бизнеса. После введения жестких локдаунов в большинстве стран в мире резко увеличилась потребность в домашних развлечениях вроде компьютерных игр, что повлекло рост продаж графических ускорителей. Кроме того, в связи с массовым переходом компаний на удаленную работу существенно повысился спрос на компоненты для дата-центров. Причем указанные тенденции продолжают действовать и в нынешнем году, что позволяет NVIDIA демонстрировать внушительный рост основных финпоказателей. - Повышение реалистичности компьютерных игр и требований к производительности графических систем будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и распространение дисплеев с высоким разрешением. - Аналитики "Финама" ждут дальнейшего усиления позиций NVIDIA и в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли. - NVIDIA в конце 2020г договорилась о покупке британского разработчика микросхем Arm Holdings у японской корпорации SoftBank Group за $ 40 млрд. А в апреле текущего года компания представила Grace, свой первый серверный процессор для дата-центров. В перспективе все это должно укрепить позиции NVIDIA в качестве ведущего мирового чипмейкера. - По оценочным коэффициентам EV/EBITDA и P/E на 2021 и 2022гг акции NVIDIA выглядят существенно, более чем в два раза, дороже своих аналогов. На взгляд экспертов инвесткомпании, столь высокая премия по финансовым мультипликаторам не оправдана даже с учетом лидирующего положения компании на рынке GPU, ее высоких показателей прибыльности и рентабельности капитала, а также хороших перспектив роста. По мнению Додонова, главные риски связаны с предстоящим ужесточением монетарной политики Федрезерва, от которого, как правило, больше всех страдают акции технологических компаний. Кроме того, NVIDIA работает по фаблесс-модели, и сохраняющийся в мире дефицит мощностей для производства полупроводниковых чипов может в перспективе отрицательно сказаться на операционных и финансовых показателях компании. NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, начиная от компьютерных игр и заканчивая облачными услугами и автопилотированием. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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