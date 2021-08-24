Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций Abercrombie & Fitch, Gap Inc., United Medical Group и "Газпрома" могут вырасти на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

26 августа ожидается финотчетность Abercrombie &F itch, рост выручки компании может превысить консенсус из-за раннего начала сезона покупок для школы. Менеджмент может сохранить прогноз текущего уровня рентабельности в долгосрочной перспективе, отмечают аналитики инвестиционной платформы.

Менеджмент Gap Inc. 26 августа огласит продажи линейки Yeezy Gap и сообщит о дате запуска новой коллекции. Прогноз менеджмента на год, по мнению экспертов, может быть повышен, текущий консенсус-прогноз рынка слишком консервативен.

United Medical Group 27 августа объявит дивиденды. В рамках IPO компания заявила, что может выплатить дивиденды 76 млн евро по итогам 2020г. Это предполагает привлекательную дивдоходность 8,3%, подчеркивают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

30 августа "Газпром" публикует финотчетность. "Вероятен пересмотр консенсус-оценок с учетом повышенного прогноза экспортной цены газа в 2021г Возможны заявления о скором запуске Северного Потока-2 и восстановлении Уренгойской газоконденсатной установки", - подчеркивают стратеги инвестиционной платформы.

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