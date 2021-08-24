ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса с прогнозной ценой 20424 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой 20424 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 49% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Продемонстрированные финансовые результаты "Полюса" за второй квартал 2021 года оказались немного выше консенсуса и не дают повода для переоценки перспектив компании. В целом оцениваем текущее состояние бизнеса компании как весьма крепкое. Ожидаем, что до конца 2021 года финансовые результаты будут во многом зависеть от цен на золото, которые по нашему прогнозу продолжат сдержанно расти. Также отмечаем, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 267,48 рублей на акцию, что обеспечивает примерно 2% дивидендной доходности, - пишет аналитик ПСБ Алексей Головинов. - Наш умеренно позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цен на золото и потенциал органического роста "Полюса" как за счет постепенного освоения "Сухого Лога" и реализации инвестиционных проектов, так и перспектив восстановления содержания золота в руде, позволяют нам оценивать бумаги как привлекательные".

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