Цены акций Alibaba, Baidu и JD.com могут вырасти еще на 8-10% в ближайшее время - BCS Express

Цены акций Alibaba Group Holding, Baidu Inc. и JD.com Inc. могут вырасти еще на 8-10% на Санкт-Петербургской бирже в ближайшее время, их покупка спекулятивно интересна в текущий момент, говорится в комментарии BCS Express.

Котировки акций китайских интернет-компаний Alibaba, Baidu и JD.com показали отскок на торгах вторника после затяжного снижения и были в числе лидеров роста на Санкт-Петербургской бирже и в топ-3 по объемам торгов, констатирует эксперт Альберт Короев.

"Указанные компании с начала текущего года потеряли в цене бумаг более 30%, и технический отскок удивления не вызывает. Он вполне может получить развитие и поднять котировки еще на 8-10%, что спекулятивно выглядит интересно. Для инвесторов момент тоже интересный, но скорее для небольшого набора позиций и с пониманием рисков неопределенности отношений западного капитала с китайскими активами", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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