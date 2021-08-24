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24 августа 2021 года 15:31

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря налоговому периоду и позитиву на рынке нефти

Москва. 24 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа и позитиву на рынке нефти.

Курс доллара США составил 73,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,14 копейки - до 79,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 августа на 12,01 копейки, до 73,9465 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,2 копейки, до 86,8058 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа и дорожающей нефти. В среду, 25 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа - налог на прибыль.

Между тем цены на нефть продолжают расти после подъема более чем на 5% в понедельник, отыгрывая потери от существенного падения в последнее время. Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд - это самый длительный подобный период с февраля 2018 года.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сокращение программы выкупа активов объемом $120 млрд уже в текущем году, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса.

Цены на нефть растут почти на 2% в ходе торгов во вторник после повышения более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник повысилась на 1,6% - до $69,85 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,51% - до $66,63 за баррель.

Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинации от сотрудников.

Инвесторы рассчитывают, что расширение программы вакцинации приведет к росту спроса на топливо.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает снижение доллара США, который торгуется вблизи минимального значения примерно за неделю.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

"В понедельник на фоне усиления глобального спроса на риск курс пары "доллар-рубль" снизился на 0,2% - до 74,1 руб./$1. Сильный рост нефтяных цен вчера также поддержал укрепление рубля. Сегодня курс пары "доллар-рубль" продолжает снижаться и находится около 73,9 руб./$1. Другие валюты EM торгуются разнонаправленно. До конца дня курс пары "доллар-рубль" может еще немного снизиться, поддерживаемый налоговым периодом. Впрочем, мы продолжаем ожидать, что он останется в диапазоне 73,6 - 75 руб./$1, так как близость встречи ФРС в Jackson Hole продолжит оказывать давление на рисковый аппетит", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Потенциальные покупатели рубля держат руку на пульсе и ведут себя сдержанно, что не вписывается в ситуацию на нефтяном рынке, где Brent продолжает дорожать после вчерашнего взлета более чем на 5%. Причина такого поведения игроков кроется в перспективах возобновления повсеместного укрепления американской валюты, которая, к слову, уже замедлила "медвежий" ход. Позднее на этой неделе состоится симпозиум в Джексон-Хоуле, и многие опасаются, что Федрезерв повторит ястребиный сигнал и тем самым снова нанесет удар по рисковым активам, одновременно укрепив доллар. Так, на данном этапе потенциал дальнейшего роста нашей валюты ограничен вне зависимости от динамики нефтяных цен. Пара вряд ли сможет уйти ниже 73,50 руб./$1 в ближайшее время, тогда как риск возвращения ближе к зоне 74,50 руб./$1 до конца недели достаточно высок. Если Федрезерв предпочтет действовать по ястребиному сценарию, налоговый период не поможет рублю", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России во вторник, 24 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 августа, банки разместили 899,5 млрд рублей (при лимите 1,15 трлн и спросе 899,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 24 августа провел доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 717,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 6,86%, 7,23% и 7,32% годовых


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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