Акции CF Industries станут интересны для покупки после вероятной коррекции вниз - BCS Express

Акции CF Industries Holdings будут интересны для покупки в долгосрочный дивидендный портфель после вероятной коррекции вниз в ближайшие месяцы, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

"Котировки акций с максимума мая упали на 22% и торгуются чуть ниже месячного уровня поддержки в $45 за штуку. Сформированные импульсы падения, пробившие уровень $49,5, указывают на риски снижения в ближайший месяц в область $39,5-41,5. Эта область находится вблизи недельного уровня поддержки в $39,7, в случае достижения целей коррекции область $39,5-41,5 будет интересной для входа в длинные позиции. Техническая картина указывает на долгосрочную цель роста в районе $62-66, - указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов. - В настоящее время CF Industries является средним игроком в отрасли со стабильными показателями, и бумаги компании могут быть интересны для добавления в долгосрочный дивидендный портфель, но только после вероятной коррекции в ближайшие месяцы".

Также аналитик отмечает, что компания продолжает сокращение долговой нагрузки и увеличивает свободный денежный поток. По итогам 2021 года ожидаются высокие показатели прибыли, а в 2022 году ожидается сохранение этих результатов. Дивидендная доходность стабильна на протяжении 6 лет, на текущий момент нет намеков от руководства на увеличение выплат. В то же время из-за низкого коэффициента выплат от прибыли, сокращения долговой нагрузки и высоких цен на удобрения в перспективе выплаты на акцию могут увеличиться, обращает внимание Мамонтов.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $59 за штуку, что на 33% выше текущей цены, отмечает эксперт BCS Express.

CF Industries Holdings - производитель водородных и азотных продуктов для экологически чистой энергии, удобрений, применяемых в промышленности.

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