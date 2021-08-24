Текущие уровни цены акций Intel интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Текущие уровни котировок акций Intel Corp. весьма интересны для долгосрочного инвестирования, считают эксперты BCS Express.

"Министерство обороны США подписало с Intel соглашение о предоставлении коммерческих услуг литейного производства микросхем. На этой новости цена акций выросла в понедельник более чем на 2%, а во вторник на премаркете продолжает расти на 0,7%, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Хотя риски для продолжения нисходящего движения еще присутствуют, текущие уровни весьма интересны для входа в долгосрочную позицию. Пока цена не вернется к уровню выше $54, на просадках можно усреднять позицию. В краткосрочной и среднесрочной перспективе котировки акций могут двигаться в рамках рыночных тенденций, если новостной фон внутри компании не будет оказывать влияния. Нашим прогнозом на горизонте года выступает диапазон $70-75 за штуку".

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