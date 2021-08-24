"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Western Digital с целью $77,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания активно перестраивает производство с целью уменьшения доли жестких дисков и увеличения чипов памяти NAND, спрос на которые продолжает расти. Целевая цена на акцию Western Digital, по оценкам Wells Fargo, составляет $100. Аналитики Morgan Stanley оценивают бумагу в $88, эксперты Cowen в $90, Goldman Sachs - в $91, а Deutsche Bank - в $88", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага находится на сильном уровне поддержки и при этом демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $77,8. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $55 риск на портфель составит 1,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают аналитики инвесткомпании.

Western Digital является одним из крупнейших производителей жестких дисков, чипов памяти NAND и DRAM.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.