Справедливая доходность нового выпуска бондов "ТрансФин-М" находится на уровне 9,5% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций "ТрансФин-М" серии 001Р-07 находится на уровне 9,5% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"ТрансФин-М" 25 августа откроет книгу заявок на облигации серии 001Р-07. "Объем выпуска 5,5 млрд руб. Срок обращения - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир по доходности - премия 350 б. п. к КБД на сроке 3 года, что примерно соответствует 10,28% годовых. На наш взгляд, с учетом обращающихся бумаг справедливая доходность нового выпуска находится на уровне 9,5% годовых", - отмечает аналитик банка Александр Афонин.

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