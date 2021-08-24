Рынок акций РФ утром протестировал 3900п по индексу Мосбиржи и развернулся вниз, лидирует в росте Мечел

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ утром во вторник протестировал на подъеме вслед за мировыми площадками рубеж 3900 пунктов по индексу МосБиржи, после чего развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками в ожидании свежих драйверов; лидерами роста выступают не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3883,81 пункта (+0,02%, максимум дня - 3904,99 пункта), индекс РТС - 1654,64 пункта (+0,3%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,6%.

Доллар просел до 73,94 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+4,8% и +2,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%, до 298,8 рубля), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Акции "Газпрома" в начале торгов превышали отметку 300 рублей (максимум сделок - 301 руб. за штуку) впервые с июля 2008 года.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,03 руб. на акцию (общая сумма выплат составит 191 млрд руб., то есть 50% от чистой прибыли за полугодие), реестр акционеров закроется 11 октября, сообщила компания. Данный размер выплат совпадает с расчетами "Интерфакса".

"Роснефть" по итогам 2020 года выплатила дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 73,55 млрд руб. В прошлом году из-за отрицательного показателя за первое полугодие промежуточные дивиденды не выплачивались.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Московской Биржи" (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Скорректированная EBITDA "Полюса" во II квартале 2021 года выросла на 22% к I кварталу и на 5% в годовом сравнении, составив $899 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали роста EBITDA "Полюса" на 3% год к году и на 19% к предыдущему кварталу (до $882 млн). Скорректированная чистая прибыль "Полюса" во II квартале выросла на 8% год к году и на 24% к предыдущему кварталу, составив $582 млн.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 267,48 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 октября.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, от главы ФРС ждут объявления сроков начала сворачивания программы выкупа активов с рынка. Но неожиданно мероприятие в Джексон-Хоуле решили провести в онлайн-формате из-за роста заболеваемости в мире в последнее время. Таким образом, можно ожидать, что коронавирусная угроза будет учтена в решении ФРС и сворачивание программы будет отложено на какое-то время. Эти ожидания вылились в ослабление курса доллара, что способствовало росту фондовых и товарных рынков.

Во вторник рынок акций подрос по инерции, но если внешний фон не продолжит улучшаться, то будет нарастать желание зафиксировать спекулятивную прибыль. Пока однозначно можно рекомендовать оставлять в портфелях акции "Газпрома", а также "Мечела" и "Русала". Последние с начала недели выступают в лидерах по приросту капитализации на фоне обновления максимумов ценами на коксующийся уголь и стоимости алюминия в рублях.

Однако нефть Brent после мощного отскока в понедельник на 5,5% далеко вверх уйти не сможет. Первым сопротивлением выступает отметка $70, далее $72 за баррель. С большей вероятностью можно ожидать до конца недели колебаний вокруг $67 за баррель, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нефть выросла на фоне известий о сокращении заболеваемости COVID-19 в Китае, что перевесило негативную новость из США о планах Минэнерго продать до 20 млн баррелей сырой нефти из стратегических нефтяных резервов страны. Запасы нефтепродуктов остаются низкими, поэтому обвал нефти маловероятен - скорее будет плавное снижение в рамках обозначенного коридора $65-74 за баррель.

Председатель ФРС Пауэлл в Джексон-Хоул, скорее всего, будет осторожен в своих формулировках. По слухам, глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала переназначение Пауэла на новый срок, но у него также есть много противников, которые ждут, когда он "споткнется".

На графике нефти Brent видна зона сопротивлений $68,5-69,5 за баррель, сопротивление $74 и промежуточное сопротивление $71,5. Пока нефтяные цены на дневных графиках находятся в зоне "медведей".

В индексе РТС идет борьба "быков" и "медведей" вокруг промежуточного сопротивления 1655 пунктов. Если получится его преодолеть, то рост индекса будет до отметки 1672 пунктов. С середины июня наблюдается рынок спекулянтов, а индекс РТС находится в боковом коридоре. Связано это с депрессивной динамикой индексов развивающихся рынков. Если ФРС ужесточит денежную политику, это вызовет укрепление доллара. Развивающимся странам с большими долларовыми долгами будет тяжело их обслуживать, отмечает Верников.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что поддержку росту нефти оказала авария на мексиканской добывающей платформе.

В понедельник инвесторы переоценивали риски, связанные с возможным сворачиванием программы QE в США. Мировые фондовые рынки растут, аналогичные тренды наблюдаются по широкому классу commodities. Индекс доллара США скорректировался вниз, растеряв значительную часть приобретений конца прошлой недели. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют и позитивно влияет на котировки. Также важным фактором поддержки стали сообщения о пожаре на мексиканской морской добывающей платформе, из-за которого была остановлена добыча 444 тыс. б/с. Пока нет информации о том, в какие сроки мексиканская компания Pemex сможет справиться с последствиями и восстановить добычу. Выпадающий объем составляет около 0,4-0,5% от мирового производства. Позитивный эффект для котировок может оказаться краткосрочным.

Фьючерсы на Brent превысили $69 за баррель. После столь сильного отскока логичным развитием будет коррекция с ретестом зеркального уровня $67,5 за баррель. Если котировки останутся выше, то вероятность продолжения роста к $70 за баррель повысится. Однако с учетом краткосрочности падения мексиканской добычи и существующих рисков со стороны COVID-19 справедливый ценовой диапазон может оказаться ниже текущих уровней, считает эксперт.

Среди других новостей стоит отметить сообщение EIA о продаже 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR). Торги пройдут с 31 августа по 13 сентября. Предлагаемый к продаже объем достаточно велик: если разделить его на число дней, оставшихся до конца года, то выйдет около 155 тыс. б/с - на эту величину снизится ожидаемый в этом периоде дефицит. Этот фактор может оказать дополнительное давление на нефтяные цены и не позволить продолжить восстановление, полагает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,6-1,6% после волатильной прошлой недели.

Во вторник подъем индексов акций преобладал в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Экономика Германии во II квартале 2021 года выросла на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5%, при этом эксперты не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

В годовом выражении ВВП Германии увеличился на 9,4% (предварительная оценка - рост на 9,2%). Пересмотра оценки также не ожидалось.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают подъем после скачка накануне более чем на 5%, подогретого новостями о вакцине Pfizer-BioNTech.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,25 за баррель (+0,7% и +5,5% накануне), октябрьская цена WTI - $66,05 за баррель (+0,6% и +5,6% в понедельник).

Инвесторы рассчитывают, что увеличение количества вакцинированного населения приведет к росту спроса на топливо. Помимо симпозиума в Джексон-Хоуле трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+ 1 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+9,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,9%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,82 млрд рублей (из них 4,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 87,27 млн рублей на акции "НЛМК").