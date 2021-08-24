Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26240 - Уралсиб

Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду, 25 августа, ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Несмотря на снижение доходности на коротком участке и рост на среднем и длинном, мы полагаем, что на завтрашних аукционах Минфин снова воздержится от предложения самого короткого из зарегистрированных выпусков - ОФЗ 25085 с погашением в 2025 году Из пяти выпусков, зарегистрированных после середины июня, пока не предлагался только он один. Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики являются основным препятствием для начала его размещения. Формально динамика понедельника впервые с момента регистрации этого выпуска складывалась для него в целом благоприятно, тем не менее шансы на то, что он будет предложен инвесторам, на наш взгляд, по-прежнему невысоки, для относительно успешного начального размещения нужна и большая стабильность на рынке, и более высокая торговая активность, - пишет эксперт корпорации Ирина Лебедева. - С нашей точки зрения, Минфин предложит инвесторам уже не раз испытанную композицию бумаг: ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году. Если же ведомство все-таки решится впервые выйти на аукцион с ОФЗ 25085, то этот выпуск будет предложен вместо ОФЗ 26240".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.